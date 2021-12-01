Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Доминик Дюшарм
История личных встреч
|22.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|04.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|25.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|14.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|28.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|02.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|26.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|28.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1