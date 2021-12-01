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Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
КанадаРод Бриндамор
КанадаДоминик Дюшарм
История личных встреч
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 4Каролина Харрикейнз
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Монреаль Канадиенс
04.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 3 БМонреаль Канадиенс
25.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1 ОТМонреаль Канадиенс
14.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс6 : 4Каролина Харрикейнз
28.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2Каролина Харрикейнз
02.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 0Монреаль Канадиенс
26.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 6Каролина Харрикейнз
28.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Монреаль Канадиенс

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