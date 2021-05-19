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Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
КанадаДжон Купер
История личных встреч
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2 ОТФлорида Пантерз
20.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 4Флорида Пантерз
10.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз2 : 4 БТампа-Бэй Лайтнинг
08.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 2 БФлорида Пантерз
06.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 БФлорида Пантерз
27.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 0Флорида Пантерз
25.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Флорида Пантерз4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
22.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 2Флорида Пантерз
21.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 6 ОТФлорида Пантерз
19.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Флорида Пантерз1 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг

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