Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
|Джон Купер
История личных встреч
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4 Б
|08.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 2 Б
|06.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|27.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|4 : 0
|25.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|4 : 1
|22.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|6 : 2
|21.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|5 : 6 ОТ
|19.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|1 : 3