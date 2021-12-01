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Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрз 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17113
31 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс Баффало Сэйбрз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
КанадаБарри Тротц
СШАДон Гранато
История личных встреч
05.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
07.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Баффало Сэйбрз
06.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Баффало Сэйбрз
05.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Баффало Сэйбрз
23.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2Баффало Сэйбрз
17.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 3Нью-Йорк Айлендерс
16.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 3Нью-Йорк Айлендерс
14.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
03.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 1Нью-Йорк Айлендерс

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