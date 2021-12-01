Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрз 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17113
31 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Дон Гранато
История личных встреч
|05.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|05.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|23.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|16.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|14.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|03.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1