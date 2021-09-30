Сиэтл Кракен - Калгари Флэймз 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
31 декабря 2021, пятница. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Калгари Флэймз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Дэррил Саттер
История личных встреч
|03.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 4 Б
|30.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б