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Сиэтл Кракен - Калгари Флэймз 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
31 декабря 2021, пятница. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен Калгари Флэймз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Калгари Флэймз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
КанадаДэйв Хэкстол
КанадаДэррил Саттер
История личных встреч
03.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сиэтл Кракен1 : 4 БКалгари Флэймз
30.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз3 : 4 БСиэтл Кракен

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