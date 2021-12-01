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Лос-Анджелес Кингз - Ванкувер Кэнакс 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
31 декабря 2021, пятница. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз Ванкувер Кэнакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
КанадаБрюс Будро
История личных встреч
07.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 0Лос-Анджелес Кингз
29.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2Лос-Анджелес Кингз
31.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 5Ванкувер Кэнакс
10.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс8 : 2Лос-Анджелес Кингз
29.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 БЛос-Анджелес Кингз
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 БВанкувер Кэнакс
28.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
25.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Ванкувер Кэнакс
13.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 0Ванкувер Кэнакс
24.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Лос-Анджелес Кингз

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