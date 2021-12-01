Лос-Анджелес Кингз - Ванкувер Кэнакс 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
31 декабря 2021, пятница. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Брюс Будро
История личных встреч
|07.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|29.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|31.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|10.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|29.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|15.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|25.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|24.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2