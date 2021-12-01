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Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерз 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
31 декабря 2021, пятница. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс Филадельфия Флайерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
КанадаБоб Бугнер
КанадаМайк Йео (и.о.)
История личных встреч
26.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 2Сан-Хосе Шаркс
29.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 1Филадельфия Флайерз
04.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
10.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 8Сан-Хосе Шаркс
29.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 3Сан-Хосе Шаркс
05.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 5Филадельфия Флайерз
11.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1 ОТСан-Хосе Шаркс
31.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 0Филадельфия Флайерз
31.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 2Филадельфия Флайерз
20.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 1 ОТСан-Хосе Шаркс

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