Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерз 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
31 декабря 2021, пятница. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Дэйв Типпетт
История личных встреч
|09.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|14.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|06.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|04.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|13.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|10.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|21.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1