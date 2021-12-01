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Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерз 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
31 декабря 2021, пятница. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз Эдмонтон Ойлерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
КанадаЛинди Рафф
КанадаДэйв Типпетт
История личных встреч
09.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз4 : 0Нью-Джерси Дэвилз
11.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз3 : 4 БЭдмонтон Ойлерз
14.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
06.10.2018НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз5 : 2Эдмонтон Ойлерз
10.11.2017НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТЭдмонтон Ойлерз
04.11.2017НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
13.01.2017НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТНью-Джерси Дэвилз
08.01.2017НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
10.02.2016НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз2 : 1Эдмонтон Ойлерз
21.11.2015НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 1Нью-Джерси Дэвилз

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