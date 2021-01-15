Свернуть список

Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
31 декабря 2021, пятница. 23:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс Анахайм Дакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
СШАДаллас Икинс
История личных встреч
02.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс6 : 5Вегас Голден Найтс
30.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс5 : 4 БАнахайм Дакс
25.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс1 : 5Вегас Голден Найтс
18.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс2 : 5Вегас Голден Найтс
17.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс0 : 4Вегас Голден Найтс
28.02.2021НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс2 : 3 ОТВегас Голден Найтс
12.02.2021НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс0 : 1Анахайм Дакс
10.02.2021НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс5 : 4Анахайм Дакс
17.01.2021НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс2 : 1 ОТАнахайм Дакс
15.01.2021НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс5 : 2Анахайм Дакс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close