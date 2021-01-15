Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
31 декабря 2021, пятница. 23:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Даллас Икинс
История личных встреч
|02.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|30.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|18.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|12.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|10.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|17.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|15.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2