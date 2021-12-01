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Орландо Мэджик - Милуоки Бакс прямая трансляция 31.12.2021

Стадион: Эмвей-центр (Орландо, США), вместимость: 19298
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Орландо Мэджик Милуоки Бакс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Орландо Мэджик - Милуоки Бакс, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эмвей-центр (Орландо, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс
Милуоки
Главные тренеры
СШАМайк Буденхольцер
История личных встреч
29.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик110 : 127Милуоки Бакс
23.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс123 : 92Орландо Мэджик
21.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс117 : 108Орландо Мэджик
12.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс114 : 102Орландо Мэджик
12.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик87 : 124Милуоки Бакс
12.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик99 : 121Милуоки Бакс
29.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Милуоки Бакс118 : 104Орландо Мэджик
24.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Орландо Мэджик106 : 121Милуоки Бакс
22.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Орландо Мэджик107 : 121Милуоки Бакс
21.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Милуоки Бакс111 : 96Орландо Мэджик

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