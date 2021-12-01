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Бруклин Нетс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 31.12.2021

Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бруклин Нетс Филадельфия Сиксерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
КанадаСтив Нэш
СШАДок Риверс
История личных встреч
17.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс114 : 105Филадельфия Сиксерс
23.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс109 : 114Бруклин Нетс
15.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс123 : 117Бруклин Нетс
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс124 : 108Бруклин Нетс
08.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс122 : 109Филадельфия Сиксерс
21.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс112 : 104Бруклин Нетс
20.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс111 : 117Филадельфия Сиксерс
16.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс117 : 106Бруклин Нетс
16.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс109 : 89Филадельфия Сиксерс
24.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Сиксерс122 : 100Бруклин Нетс

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