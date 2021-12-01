Бруклин Нетс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 31.12.2021
Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
|Стив Нэш
|Док Риверс
История личных встреч
|17.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 105
|23.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 114
|15.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 117
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 108
|08.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 109
|21.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 104
|20.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 117
|16.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 106
|16.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 89
|24.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|122 : 100