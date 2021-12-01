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Бостон Селтикс - Финикс Санз прямая трансляция 31.12.2021

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
31 декабря 2021, пятница. 21:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бостон Селтикс Финикс Санз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Финикс Санз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
СШАМонти Уильямс
История личных встреч
11.12.2021НБА - регулярный чемпионатФиникс Санз111 : 90Бостон Селтикс
23.04.2021НБА - регулярный чемпионатБостон Селтикс99 : 86Финикс Санз
07.02.2021НБА - регулярный чемпионатФиникс Санз100 : 91Бостон Селтикс
19.01.2020НБА - регулярный чемпионатБостон Селтикс119 : 123Финикс Санз
19.11.2019НБА - регулярный чемпионатФиникс Санз85 : 99Бостон Селтикс
20.12.2018НБА - регулярный чемпионатБостон Селтикс103 : 111Финикс Санз
09.11.2018НБА - регулярный чемпионатФиникс Санз109 : 116 ОТБостон Селтикс
27.03.2018НБА - регулярный чемпионатФиникс Санз94 : 102Бостон Селтикс
02.12.2017НБА - регулярный чемпионатБостон Селтикс116 : 111Финикс Санз
25.03.2017НБА - регулярный чемпионатБостон Селтикс130 : 120Финикс Санз

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