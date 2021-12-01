Бостон Селтикс - Финикс Санз прямая трансляция 31.12.2021
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
31 декабря 2021, пятница. 21:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Финикс Санз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
|Монти Уильямс
История личных встреч
|11.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 90
|23.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 86
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 91
|19.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 123
|19.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|85 : 99
|20.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 111
|09.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 116 ОТ
|27.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 102
|02.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 111
|25.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 120