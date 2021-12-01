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Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз прямая трансляция 31.12.2021

Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
31 декабря 2021, пятница. 23:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерс Чикаго Буллз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
СШАРик Карлайл
СШАБилли Донован
История личных встреч
27.12.2021НБА - регулярный чемпионатЧикаго Буллз113 : 105Индиана Пэйсерс
23.11.2021НБА - регулярный чемпионатЧикаго Буллз77 : 109Индиана Пэйсерс
07.04.2021НБА - регулярный чемпионатИндиана Пэйсерс97 : 113Чикаго Буллз
16.02.2021НБА - регулярный чемпионатИндиана Пэйсерс112 : 120Чикаго Буллз
27.12.2020НБА - регулярный чемпионатЧикаго Буллз106 : 125Индиана Пэйсерс
07.03.2020НБА - регулярный чемпионатЧикаго Буллз102 : 108Индиана Пэйсерс
30.01.2020НБА - регулярный чемпионатИндиана Пэйсерс115 : 106Чикаго Буллз
11.01.2020НБА - регулярный чемпионатЧикаго Буллз105 : 116Индиана Пэйсерс
04.11.2019НБА - регулярный чемпионатИндиана Пэйсерс108 : 95Чикаго Буллз
06.03.2019НБА - регулярный чемпионатИндиана Пэйсерс105 : 96Чикаго Буллз

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