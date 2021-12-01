Арсенал - Манчестер Сити 01 Января прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
01 января 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 01 Января 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|5 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 1
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 4
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 0
|18.07.2020
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|17.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|3 : 0
|15.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 3
|03.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|3 : 1
|12.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 2
|01.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 3