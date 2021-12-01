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Арсенал - Манчестер Сити 01 Января прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
01 января 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Арсенал Манчестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 01 Января 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
28.08.2021Англия - Премьер-лигаТур 3Манчестер Сити5 : 0Арсенал
21.02.2021Англия - Премьер-лигаТур 25Арсенал0 : 1Манчестер Сити
22.12.2020Англия - Кубок лиги1/4 финалаАрсенал1 : 4Манчестер Сити
17.10.2020Англия - Премьер-лигаТур 5Манчестер Сити1 : 0Арсенал
18.07.2020Кубок Англии1/2 финалаАрсенал2 : 0Манчестер Сити
17.06.2020Англия - Премьер-лигаТур 28Манчестер Сити3 : 0Арсенал
15.12.2019Англия - Премьер-лигаТур 17Арсенал0 : 3Манчестер Сити
03.02.2019Англия - Премьер-лигаТур 25Манчестер Сити3 : 1Арсенал
12.08.2018Англия - Премьер-лигаТур 1Арсенал0 : 2Манчестер Сити
01.03.2018Англия - Премьер-лигаТур 28Арсенал0 : 3Манчестер Сити

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