Уотфорд - Тоттенхэм Хотспур 01 Января прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
01 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 01 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Антонио Конте
История личных встреч
|29.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 0
|05.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 0
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 1
|26.09.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|02.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 1
|30.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 0
|02.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 1
|08.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|4 : 0