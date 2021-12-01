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Уотфорд - Тоттенхэм Хотспур 01 Января прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
01 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Уотфорд Тоттенхэм Хотспур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 01 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
29.08.2021Англия - Премьер-лигаТур 3Тоттенхэм Хотспур1 : 0Уотфорд
05.09.2020Товарищеские матчи (клубы)Товарищеские матчиУотфорд2 : 1Тоттенхэм Хотспур
18.01.2020Англия - Премьер-лигаТур 23Уотфорд0 : 0Тоттенхэм Хотспур
19.10.2019Англия - Премьер-лигаТур 9Тоттенхэм Хотспур1 : 1Уотфорд
30.01.2019Англия - Премьер-лигаТур 24Тоттенхэм Хотспур2 : 1Уотфорд
26.09.2018Англия - Кубок лиги3-й раундТоттенхэм Хотспур2 : 2 4 : 2Уотфорд
02.09.2018Англия - Премьер-лигаТур 4Уотфорд2 : 1Тоттенхэм Хотспур
30.04.2018Англия - Премьер-лигаТур 36Тоттенхэм Хотспур2 : 0Уотфорд
02.12.2017Англия - Премьер-лигаТур 15Уотфорд1 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.04.2017Англия - Премьер-лигаТур 32Тоттенхэм Хотспур4 : 0Уотфорд

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