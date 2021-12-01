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Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед 01 Января прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
01 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
Кристал Пэлас Вест Хэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 01 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
28.08.2021Англия - Премьер-лигаТур 3Вест Хэм Юнайтед2 : 2Кристал Пэлас
26.01.2021Англия - Премьер-лигаТур 20Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
16.12.2020Англия - Премьер-лигаТур 13Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
26.12.2019Англия - Премьер-лигаТур 19Кристал Пэлас2 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.10.2019Англия - Премьер-лигаТур 8Вест Хэм Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
09.02.2019Англия - Премьер-лигаТур 26Кристал Пэлас1 : 1Вест Хэм Юнайтед
08.12.2018Англия - Премьер-лигаТур 16Вест Хэм Юнайтед3 : 2Кристал Пэлас
30.01.2018Англия - Премьер-лигаТур 25Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
28.10.2017Англия - Премьер-лигаТур 10Кристал Пэлас2 : 2Вест Хэм Юнайтед
14.01.2017Англия - Премьер-лигаТур 21Вест Хэм Юнайтед3 : 0Кристал Пэлас

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