Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед 01 Января прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
01 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 01 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 2
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 3
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 1
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 2
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 1
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|3 : 2
|30.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|28.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
|14.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|3 : 0