Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 01 Января прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
01 января 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро, которое состоится 01 Января 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
|Крис Уилдер
История личных встреч
|28.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|2 : 0
|13.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|1 : 0
|07.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|3 : 0
|10.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|2 : 1
|12.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|1 : 0
|01.01.2007
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 1
|30.09.2006
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 1