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Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 01 Января прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
01 января 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Шеффилд Юнайтед Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро, которое состоится 01 Января 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
АнглияПол Хекингботтом
АнглияКрис Уилдер
История личных встреч
28.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 10Мидлсбро2 : 0Шеффилд Юнайтед
13.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 32Шеффилд Юнайтед1 : 0Мидлсбро
07.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 4Мидлсбро3 : 0Шеффилд Юнайтед
10.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 42Шеффилд Юнайтед2 : 1Мидлсбро
12.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 2Мидлсбро1 : 0Шеффилд Юнайтед
01.01.2007Англия - Премьер-лигаТур 22Мидлсбро3 : 1Шеффилд Юнайтед
30.09.2006Англия - Премьер-лигаТур 7Шеффилд Юнайтед2 : 1Мидлсбро

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