Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 01 Января прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
01 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 01 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Джон Купер
|Жерар Галлан
История личных встреч
|15.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|30.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|11.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|31.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|09.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|03.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|14.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|07.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 ОТ