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Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 01 Января прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
01 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Рейнджерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 01 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
КанадаЖерар Галлан
История личных встреч
15.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг9 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
30.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
28.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
11.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
31.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
03.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
14.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
07.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг0 : 1 ОТНью-Йорк Рейнджерс

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