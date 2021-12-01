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Детройт Ред Уингз - Вашингтон Кэпиталз 01 Января прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
01 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз Вашингтон Кэпиталз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 01 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
СШАДжефф Блэшилл
СШАПитер Лавиолетт
История личных встреч
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 2Вашингтон Кэпиталз
28.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
01.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Вашингтон Кэпиталз
07.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3Вашингтон Кэпиталз
12.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 2Детройт Ред Уингз
24.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1Детройт Ред Уингз
23.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 1Вашингтон Кэпиталз
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
21.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
18.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 БВашингтон Кэпиталз

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