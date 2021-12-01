Детройт Ред Уингз - Вашингтон Кэпиталз 01 Января прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
01 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 01 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|28.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|01.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|24.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|11.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|21.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|18.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б