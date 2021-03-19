Бостон Брюинз - Баффало Сэйбрз 01 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
01 января 2022, суббота. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 01 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Дон Гранато
История личных встреч
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|01.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|30.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|24.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|23.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|21.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|14.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|27.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|19.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4