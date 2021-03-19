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Бостон Брюинз - Баффало Сэйбрз 01 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
01 января 2022, суббота. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз Баффало Сэйбрз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 01 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
СШАДон Гранато
История личных встреч
25.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз1 : 5Бостон Брюинз
23.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз1 : 4Бостон Брюинз
01.05.2021НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз6 : 2Баффало Сэйбрз
30.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 2Баффало Сэйбрз
24.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз6 : 4Бостон Брюинз
23.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз1 : 5Бостон Брюинз
21.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз0 : 2Бостон Брюинз
14.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 2 ББаффало Сэйбрз
27.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 2Баффало Сэйбрз
19.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз1 : 4Бостон Брюинз

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