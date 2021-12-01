Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенс 01 Января прямая трансляция
Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
01 января 2022, суббота. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 01 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
|Доминик Дюшарм
История личных встреч
|08.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|30.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|27.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|18.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|29.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|20.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|09.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|31.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0