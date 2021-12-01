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Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенс 01 Января прямая трансляция

Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
01 января 2022, суббота. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 01 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
КанадаДоминик Дюшарм
История личных встреч
08.03.2020НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз4 : 1Монреаль Канадиенс
01.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс4 : 0Флорида Пантерз
30.12.2019НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз6 : 5Монреаль Канадиенс
27.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс6 : 1Флорида Пантерз
18.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз6 : 3Монреаль Канадиенс
16.01.2019НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс5 : 1Флорида Пантерз
29.12.2018НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз3 : 5Монреаль Канадиенс
20.03.2018НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс0 : 2Флорида Пантерз
09.03.2018НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз5 : 0Монреаль Канадиенс
31.12.2017НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз2 : 0Монреаль Канадиенс

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