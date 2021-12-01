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Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерз 01 Января прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17113
01 января 2022, суббота. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс Эдмонтон Ойлерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 01 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
Канада Барри Тротц
Канада Дэйв Типпетт
История личных встреч
09.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 5Эдмонтон Ойлерз
22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
17.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Эдмонтон Ойлерз
09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 1 БНью-Йорк Айлендерс
08.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
08.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
06.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 БЭдмонтон Ойлерз
29.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
07.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс8 : 1Эдмонтон Ойлерз
11.02.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2Эдмонтон Ойлерз

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