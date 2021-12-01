Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерз 01 Января прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17113
01 января 2022, суббота. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 01 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Дэйв Типпетт
История личных встреч
|09.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|08.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|08.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|29.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|11.02.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2