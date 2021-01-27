Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхоукс 01 Января прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
01 января 2022, суббота. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 01 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Дерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
|18.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|24.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|20.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|29.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|28.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|27.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ