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Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхоукс 01 Января прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
01 января 2022, суббота. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз Чикаго Блэкхоукс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 01 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
СШАДжон Хайнс
КанадаДерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
18.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
08.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТНэшвилл Предаторз
24.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс1 : 3Нэшвилл Предаторз
22.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс5 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
20.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз5 : 2Чикаго Блэкхоукс
03.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз3 : 0Чикаго Блэкхоукс
29.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 3Нэшвилл Предаторз
28.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс1 : 3Нэшвилл Предаторз
28.01.2021НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 1 БЧикаго Блэкхоукс
27.01.2021НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз3 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс

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