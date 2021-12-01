Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс прямая трансляция 01.01.2022
Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
01 января 2022, суббота. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс, которое состоится 01 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
|Джейсон Кидд
История личных встреч
|30.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 94
|31.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 99
|03.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 111
|27.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 106
|19.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 121
|04.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 114
|13.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 111
|16.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 127
|09.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 110
|27.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 125