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Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс прямая трансляция 01.01.2022

Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
01 января 2022, суббота. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сакраменто Кингз Даллас Маверикс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс, которое состоится 01 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
СШАДжейсон Кидд
История личных встреч
30.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз95 : 94Даллас Маверикс
31.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс105 : 99Сакраменто Кингз
03.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс99 : 111Сакраменто Кингз
27.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз113 : 106Даллас Маверикс
19.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс107 : 121Сакраменто Кингз
04.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз110 : 114Даллас Маверикс
13.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс130 : 111Сакраменто Кингз
16.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз123 : 127Даллас Маверикс
09.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс106 : 110Сакраменто Кингз
27.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс121 : 125Сакраменто Кингз

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