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Хьюстон Рокетс - Майами Хит прямая трансляция 01.01.2022

Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
01 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Хьюстон Рокетс Майами Хит

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Майами Хит, которое состоится 01 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
СШАСтивен Сайлас
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
20.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит113 : 91Хьюстон Рокетс
12.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс94 : 101Майами Хит
28.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс117 : 108Майами Хит
04.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит129 : 100Хьюстон Рокетс
01.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс121 : 118Майами Хит
21.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит101 : 99Хьюстон Рокетс
08.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит101 : 109Хьюстон Рокетс
23.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс99 : 90Майами Хит
16.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс109 : 117Майами Хит
18.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит109 : 103Хьюстон Рокетс

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