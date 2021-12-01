Хьюстон Рокетс - Майами Хит прямая трансляция 01.01.2022
Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
01 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Майами Хит, которое состоится 01 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
|Стивен Сайлас
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|20.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 91
|12.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 101
|28.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 108
|04.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 100
|01.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 118
|21.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 99
|08.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 109
|23.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 90
|16.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 117
|18.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 103