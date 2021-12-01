Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс прямая трансляция 01.01.2022
Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
01 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс, которое состоится 01 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|24.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 95
|15.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 82
|24.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 111
|03.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 96
|13.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 105
|24.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 118
|30.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 108
|31.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 114
|22.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 133
|10.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 123