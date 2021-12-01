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Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 01.01.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
01 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Клипперс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 01 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
СШАТайрон Лю
История личных встреч
12.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс96 : 115Лос-Анджелес Клипперс
05.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс105 : 100Торонто Рэпторс
12.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс92 : 112Лос-Анджелес Клипперс
12.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс98 : 88Торонто Рэпторс
03.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс121 : 103Лос-Анджелес Клипперс
12.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс99 : 123Торонто Рэпторс
26.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс106 : 117Лос-Анджелес Клипперс
12.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс96 : 91Торонто Рэпторс
07.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс118 : 109Лос-Анджелес Клипперс
22.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс123 : 115Торонто Рэпторс

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