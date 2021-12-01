Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 01.01.2022
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
01 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 01 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Ник Нёрс
|Тайрон Лю
История личных встреч
|12.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 115
|05.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 100
|12.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 112
|12.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 88
|03.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 103
|12.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 123
|26.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 117
|12.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 91
|07.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 109
|22.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 115