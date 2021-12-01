Мемфис Гриззлиз - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 01.01.2022
Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
01 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 01 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
|Тейлор Дженкинс
|Грег Попович
История личных встреч
|20.05.2021
|НБА - плей-офф
|Квалификация
|100 : 96
|02.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 133
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 129
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 131
|02.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 108
|11.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 121
|24.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 145
|12.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 113
|13.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 108
|10.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 86