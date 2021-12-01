Свернуть список

Мемфис Гриззлиз - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 01.01.2022

Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
01 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Мемфис Гриззлиз Сан-Антонио Спёрс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 01 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
СШАТейлор Дженкинс
СШАГрег Попович
История личных встреч
20.05.2021 НБА - плей-офф Квалификация Мемфис Гриззлиз100 : 96Сан-Антонио Спёрс
02.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс102 : 133Мемфис Гриззлиз
31.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс112 : 129Мемфис Гриззлиз
24.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз119 : 131Сан-Антонио Спёрс
02.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз106 : 108Сан-Антонио Спёрс
11.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз134 : 121Сан-Антонио Спёрс
24.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз115 : 145Сан-Антонио Спёрс
12.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс109 : 113Мемфис Гриззлиз
13.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз107 : 108Сан-Антонио Спёрс
10.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз96 : 86Сан-Антонио Спёрс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close