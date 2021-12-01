Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 01.01.2022
Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
01 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс, которое состоится 01 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Марк Дэйгнолт
|Том Тибодо
История личных встреч
|13.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 119
|09.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|89 : 101
|07.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 126
|21.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 127
|15.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 103
|17.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 96
|20.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 84
|16.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 105
|29.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 112
|27.01.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 128 ОТ