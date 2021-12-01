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Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 01.01.2022

Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
01 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Оклахома-Сити Тандер Нью-Йорк Никс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс, которое состоится 01 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
СШАТом Тибодо
История личных встреч
13.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер97 : 119Нью-Йорк Никс
09.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс89 : 101Оклахома-Сити Тандер
07.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс103 : 126Оклахома-Сити Тандер
21.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс109 : 127Оклахома-Сити Тандер
15.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер128 : 103Нью-Йорк Никс
17.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс111 : 96Оклахома-Сити Тандер
20.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер105 : 84Нью-Йорк Никс
16.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер116 : 105Нью-Йорк Никс
29.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс103 : 112Оклахома-Сити Тандер
27.01.2016 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс122 : 128 ОТОклахома-Сити Тандер

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