Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 01.01.2022
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
01 января 2022, суббота. 06:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 01 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Главные тренеры
|Фрэнк Вогель
История личных встреч
|07.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 90
|08.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 101
|27.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 93
|29.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 115
|30.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|131 : 122
|25.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|115 : 135
|23.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|108 : 116
|21.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|111 : 88
|19.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|93 : 100
|01.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 127