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Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 01.01.2022

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
01 января 2022, суббота. 06:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 01 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Главные тренеры
СШАФрэнк Вогель
История личных встреч
07.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс105 : 90Лос-Анджелес Лейкерс
08.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс106 : 101Лос-Анджелес Лейкерс
27.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс102 : 93Портленд Трэйл Блэйзерс
29.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс107 : 115Портленд Трэйл Блэйзерс
30.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Лос-Анджелес Лейкерс131 : 122Портленд Трэйл Блэйзерс
25.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Портленд Трэйл Блэйзерс115 : 135Лос-Анджелес Лейкерс
23.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Портленд Трэйл Блэйзерс108 : 116Лос-Анджелес Лейкерс
21.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Лос-Анджелес Лейкерс111 : 88Портленд Трэйл Блэйзерс
19.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Лос-Анджелес Лейкерс93 : 100Портленд Трэйл Блэйзерс
01.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс119 : 127Портленд Трэйл Блэйзерс

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