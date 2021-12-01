Брентфорд - Астон Вилла 02 Января прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
02 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Астон Вилла, которое состоится 02 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Томас Франк
|Стивен Джеррард
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|13.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|1 : 0
|22.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|2 : 2
|26.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|2 : 1
|09.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|0 : 0
|31.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|3 : 0
|14.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|1 : 1