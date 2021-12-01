Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион 02 Января прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
02 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 02 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Грэм Поттер
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 2
|12.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 0
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|4 : 2
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 0
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|3 : 2
|29.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 0
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 1
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 0
|15.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 1