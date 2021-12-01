Челси - Ливерпуль 02 Января прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
02 января 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ливерпуль, которое состоится 02 Января 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Юрген Клопп
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 1
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 2
|22.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|5 : 3
|03.03.2020
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 2
|14.08.2019
|Суперкубок УЕФА
|Финал
|2 : 2 5 : 4
|14.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
|26.09.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2