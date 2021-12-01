Хетафе - Реал Мадрид 02 Января прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
02 января 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Мадрид, которое состоится 02 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|18.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 33
|0 : 0
|09.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 0
|02.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 0
|04.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|0 : 3
|25.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 0
|19.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 0
|03.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 27
|3 : 1
|14.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 2
|16.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 5
|05.12.2015
|Испания - Примера
|Тур 14
|4 : 1