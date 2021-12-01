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Атлетико М - Райо Вальекано 02 Января прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
02 января 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Атлетико М Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Райо Вальекано, которое состоится 02 Января 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
16.02.2019Испания - ПримераТур 24Райо Вальекано0 : 1Атлетико М
25.08.2018Испания - ПримераТур 2Атлетико М1 : 0Райо Вальекано
30.04.2016Испания - ПримераТур 36Атлетико М1 : 0Райо Вальекано
14.01.2016Кубок Испании1/8 финалаАтлетико М3 : 0Райо Вальекано
07.01.2016Кубок Испании1/8 финалаРайо Вальекано1 : 1Атлетико М
30.12.2015Испания - ПримераТур 17Райо Вальекано0 : 2Атлетико М
24.01.2015Испания - ПримераТур 20Атлетико М3 : 1Райо Вальекано
26.08.2014Испания - ПримераТур 1Райо Вальекано0 : 0Атлетико М
26.01.2014Испания - ПримераТур 21Райо Вальекано2 : 4Атлетико М
25.08.2013Испания - ПримераТур 2Атлетико М5 : 0Райо Вальекано

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