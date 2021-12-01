Атлетико М - Райо Вальекано 02 Января прямая трансляция
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
02 января 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Райо Вальекано, которое состоится 02 Января 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Андони Ираола
История личных встреч
|16.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 1
|25.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 0
|30.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|14.01.2016
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 0
|07.01.2016
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 1
|30.12.2015
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 2
|24.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 1
|26.08.2014
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 0
|26.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 4
|25.08.2013
|Испания - Примера
|Тур 2
|5 : 0