Алавес - Реал Сосьедад 02 Января прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
02 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Сосьедад, которое состоится 02 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|21.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 24
|4 : 0
|06.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|18.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|2 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 0
|04.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 1
|21.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 1
|04.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
|14.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 8
|0 : 2
|18.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 0
|22.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 0