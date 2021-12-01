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Алавес - Реал Сосьедад 02 Января прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
02 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Алавес Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Сосьедад, которое состоится 02 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
21.02.2021Испания - ПримераТур 24Реал Сосьедад4 : 0Алавес
06.12.2020Испания - ПримераТур 12Алавес0 : 0Реал Сосьедад
18.06.2020Испания - ПримераТур 29Алавес2 : 0Реал Сосьедад
26.09.2019Испания - ПримераТур 6Реал Сосьедад3 : 0Алавес
04.05.2019Испания - ПримераТур 36Алавес0 : 1Реал Сосьедад
21.12.2018Испания - ПримераТур 17Реал Сосьедад0 : 1Алавес
04.03.2018Испания - ПримераТур 27Реал Сосьедад2 : 1Алавес
14.10.2017Испания - ПримераТур 8Алавес0 : 2Реал Сосьедад
18.03.2017Испания - ПримераТур 28Алавес1 : 0Реал Сосьедад
22.10.2016Испания - ПримераТур 9Реал Сосьедад3 : 0Алавес

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