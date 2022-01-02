Бетис - Сельта 02 Января прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
02 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Сельта, которое состоится 02 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|22.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 3
|20.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 1
|04.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|30.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 1
|10.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 1
|04.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 3
|29.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 2
|25.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 1
|23.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 33
|0 : 1
|04.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 14
|3 : 3