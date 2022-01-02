Брест - Бордо 02 Января прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
02 января 2022, воскресенье. 15:45 МСК. Кубок Франции, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Бордо, которое состоится 02 Января 2022 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Бордо
Бордо
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Владимир Петкович
История личных встреч
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 2
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 1
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 0
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 1
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|21.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 2
|24.02.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 2
|07.10.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|10.03.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|0 : 2
|22.10.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1