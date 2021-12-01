Бристоль Сити - Миллуолл 02 Января прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
02 января 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Миллуолл, которое состоится 02 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
|Гари Роуэтт
История личных встреч
|29.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|1 : 0
|01.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|4 : 1
|23.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 3
|15.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|0 : 2
|29.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|1 : 1
|10.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|1 : 2
|30.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|1 : 2
|02.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|1 : 1
|07.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|2 : 0
|19.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|0 : 0