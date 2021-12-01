Вест Бромвич Альбион - Кардифф Сити 02 Января прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
02 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Кардифф Сити, которое состоится 02 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
|Валерьен Исмаэль
|Валерьен Исмаэль
|Стив Морисон
История личных встреч
|28.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|0 : 4
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|2 : 1
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|4 : 2
|29.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 3
|14.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0