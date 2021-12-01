Блэкберн Роверс - Хаддерсфилд Таун 02 Января прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
02 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 02 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Карлос Корберан
История личных встреч
|28.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|3 : 2
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|5 : 2
|29.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|2 : 1
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|2 : 1
|19.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|2 : 2
|31.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|1 : 1
|03.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|1 : 1
|16.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|0 : 2
|15.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|1 : 1
|25.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|2 : 2