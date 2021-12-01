Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 02.01.2022
Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
02 января 2022, воскресенье. 02:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 02 Января 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
История личных встреч
|18.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 112
|26.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 125
|30.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 126
|05.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 120
|12.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 112
|13.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 130
|20.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 115
|25.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 123 ОТ
|14.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 108
|11.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 112