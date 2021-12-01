Детройт Пистонс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 02.01.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
02 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 02 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
|Грег Попович
История личных встреч
|27.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|144 : 109
|23.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 91
|16.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 109
|29.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 109
|02.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 98
|28.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 93
|08.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 119
|31.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 79
|05.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 93
|11.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 103