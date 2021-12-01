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Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 02.01.2022

Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
02 января 2022, воскресенье. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бруклин Нетс Лос-Анджелес Клипперс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 02 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
КанадаСтив Нэш
СШАТайрон Лю
История личных встреч
28.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс108 : 124Бруклин Нетс
22.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс108 : 112Бруклин Нетс
03.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс124 : 120Лос-Анджелес Клипперс
10.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс120 : 129Бруклин Нетс
18.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс119 : 116Бруклин Нетс
18.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс119 : 127Лос-Анджелес Клипперс
05.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс123 : 120Бруклин Нетс
13.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс101 : 114Лос-Анджелес Клипперс
30.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс127 : 122 ОТЛос-Анджелес Клипперс
15.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс127 : 95Бруклин Нетс

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