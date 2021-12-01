Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 02.01.2022
Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
02 января 2022, воскресенье. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 02 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Стив Нэш
|Тайрон Лю
История личных встреч
|28.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 124
|22.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 112
|03.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 120
|10.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 129
|18.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 116
|18.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 127
|05.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 120
|13.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 114
|30.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 122 ОТ
|15.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 95