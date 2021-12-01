Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс прямая трансляция 02.01.2022
Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
02 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс, которое состоится 02 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
|Стивен Сайлас
|Майк Мэлоун
История личных встреч
|07.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 94
|25.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 116
|17.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 128
|29.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 111
|26.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 110
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 105
|01.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 104
|21.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 95
|29.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 85
|02.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 122