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Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 02.01.2022

Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
02 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Юта Джаз Голден Стэйт Уорриорз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 02 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
СШАСтив Керр
История личных встреч
11.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз119 : 116Юта Джаз
14.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз131 : 119Юта Джаз
24.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз127 : 108Голден Стэйт Уорриорз
23.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз96 : 129Юта Джаз
14.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз114 : 106Голден Стэйт Уорриорз
23.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз113 : 109Голден Стэйт Уорриорз
12.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз108 : 122Юта Джаз
13.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз115 : 108Юта Джаз
20.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз108 : 103Голден Стэйт Уорриорз
20.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз123 : 124Голден Стэйт Уорриорз

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