Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 02.01.2022
Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
02 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 02 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
|Куин Снайдер
|Стив Керр
История личных встреч
|11.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 116
|14.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 119
|24.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 108
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 129
|14.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 106
|23.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 109
|12.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 122
|13.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 108
|20.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 103
|20.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 124