Торонто Мэйпл Лифс - Оттава Сенаторз 02 Января прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
02 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Оттава Сенаторз, которое состоится 02 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1 Б
|05.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3 Б
|30.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4 Б
|13.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|11.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|15.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|19.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3