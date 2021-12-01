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Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 02 Января прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
02 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 02 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
КанадаЖерар Галлан
КанадаДжон Купер
История личных встреч
01.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
15.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг9 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
30.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
28.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
03.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
11.12.2018НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
31.03.2018НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс3 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
09.03.2018НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
03.11.2017НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
14.03.2017НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг

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