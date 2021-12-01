Детройт Ред Уингз - Бостон Брюинз 02 Января прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
02 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Бостон Брюинз, которое состоится 02 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|01.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|05.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|09.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|09.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|02.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|22.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|13.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|07.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ