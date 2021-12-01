Питтсбург Пингвинз - Сан-Хосе Шаркс 02 Января прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
02 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 02 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Боб Бугнер
История личных встреч
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|03.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|22.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|06.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|21.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.06.2016
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли
|1 : 3
|10.06.2016
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли
|2 : 4