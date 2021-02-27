Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз 02 Января прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
02 января 2022, воскресенье. 23:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 02 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Линди Рафф
История личных встреч
|22.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1 Б
|30.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 Б
|04.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|03.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|27.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|10.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5